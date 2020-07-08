Дело на 89 млрд грн: КСУ рассматривает конституционность создания Фонда гарантирования вкладов

8 июля, 2020, 11:37

8 июля началось заседание Конституционного суда относительно законности создания Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Под стенами суда собрались активисты в поддержку существования Фонда

Об этом сообщает Еспресо.TV .

8 июля на улице Жилянской, 14 Конституционный суд начал возобновленное через 4 года дело о конституционности создания Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Отметим, председатель ФГВФЛ Светлана Рекрут просила президента Украины Владимира Зеленского созвать Совет национальной безопасности Украины из-за угрозы государственного масштаба в экономической сфере из-за возобновления дела о конституционности создания учреждения.

"Удовлетворение КСУ конституционного представления в полном объеме мгновенно выведет за пределы правового поля весь институт системы гарантирования вкладов, вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков", - глава Фонда в письме Зеленского.

Под стенами суда партия Демсокира организовала акцию "Суд за 89 миллиардов гривен", посвященную возможной ликвидации Фонда. Организатор митинга Антон Швец считает, что признание создания Фонда неконституционным приведет к хаосу в банковской системе и создаст предпосылки к возвращению на рынок банков-прачечных, закрытых Гонтаревой.

Читайте также: Дело о неконституционности Фонда гарантирования вкладов: в НАБУ направили ходатайство об открытии дела на председателя КС Тупицкого

"Конституционный суд хочет признать неконституционным создание Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что приведет к обвалу украинской банковской системы. Созданные этим решением правовой хаос и паралич позволят Коломойскому и другим мошенникам с помощью продажных судов изъять из наших карманов до 90 миллиардов гривен. А теперь перейдем к новостям", - прокомментировал заседание КСУ соучредитель партии "Демократическая Сокира" Антон Швец.

По его словам, судьям уже раздали готовое решение суда. Швец убежден, что Конституционный суд хочет лишить Фонд гарантирования вкладов государственных полномочий.

"Если по мнению Конституционного суда, Фонд не является государственным органом, значит его решения нет необходимости выполнять, а его руководство действует с превышением полномочий, так как никаких полномочий им КСУ не оставляет. Это тот самый правовой хаос и паралич. Это, по сути, ликвидация Фонда гарантирования, но в более сглаженных формулировках. Типа мы не ликвидировали сам Фонд, просто поставили под сомнение его полномочия. Но госорган, который лишили права быть госорганом, это, по сути, частная лавочка с нулевыми правами. Это даже хуже, чем ликвидация, потому что непонятно, что делать с Фондом в таком случае", - заявил он.

"Отмена Фонда гарантирования вкладов приведет к параличу нашей банковской и финансовой системы, позволит Коломойскому (и не только ему предъявить) государству иски на 89 млрд грн и вообще полностью разрушит всю правовую конструкцию вокруг украинских банков. Кроме того, это подвесит ПриватБанк в воздухе и позволит Коломойскому начать его "отжим". Все это рикошетом ударит по нашей экономике, находящейся в не самом лучшем состоянии в связи с мировым экономическим кризисом и отечественными заградительными мерами", - подчеркнул политик.

Справка: основными функциями ФГВФЛ является обеспечение вкладов физических лиц и вывод неплатежеспособных банков с рынка.