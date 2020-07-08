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Espreso.tvОбществоЦИК признала депутатом от "Голоса" жену экс-министра обороны Загороднюка

ЦИК признала депутатом от "Голоса" жену экс-министра обороны Загороднюка

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Алину Свидерскую

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

8 июля состоялось очередное заседание, во время которого комиссия признала ее избранным нардепом на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

Она станет народной депутатом вместо Святослава Вакарчука, который ранее сложил мандат.

На сайте указано, что Свидерская родилась 25 февраля 1989 года, имеет высшее образование. Является директором норвежской компании ООО "Айси Хидри Юкрейн" и проживает в Киеве. Она была включена в избирательный список партии "Голос" под № 19.

Свидерская является женой бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

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