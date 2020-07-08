Черногория упростила въезд для туристов из Украины: будут пускать без теста

8 июля, 2020, 10:22

Правительство Черногории внесло Украину в список стран "зеленой зоны"

Таким образом, для туристов из Украины разрешен въезд в Черногорию без необходимости иметь отрицательный тест на коронавирус, говорится в сообщении Института общественного здоровья Черногории.

Новые правила въезда начали действовать с сегодняшнего дня, 8 июля. Всего в список "зеленой зоны" Черногории входят 50 стран.

Это подтверждает и посольство Украины в Черногории.

"Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в "зеленый" список стран, что означает отсутствие требования тестирования. Поздравляем", - говорится в сообщении.

Напомним, что по критериям Украины Черногория находится в "красном списке", поэтому по возвращении оттуда необходимо отбыть карантин или сдать тест.

В последнее время эпидемиологическая ситуация в Черногории ухудшилась. Страна, которая в конце мая-начале июня объявила о завершении эпидемии и назвала себя "свободной от коронавируса", с тех пор зарегистрировала более 500 новых случаев.

Вчера Черногория дополнительно усилила карантин, ограничив время работы ресторанов и закрыв детсады. В отдельных муниципалитетах ввели жесткие ограничения.