Черногория упростила въезд для туристов из Украины: будут пускать без теста
Таким образом, для туристов из Украины разрешен въезд в Черногорию без необходимости иметь отрицательный тест на коронавирус, говорится в сообщении Института общественного здоровья Черногории.
Новые правила въезда начали действовать с сегодняшнего дня, 8 июля. Всего в список "зеленой зоны" Черногории входят 50 стран.
Это подтверждает и посольство Украины в Черногории.
"Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в "зеленый" список стран, что означает отсутствие требования тестирования. Поздравляем", - говорится в сообщении.
Напомним, что по критериям Украины Черногория находится в "красном списке", поэтому по возвращении оттуда необходимо отбыть карантин или сдать тест.
В последнее время эпидемиологическая ситуация в Черногории ухудшилась. Страна, которая в конце мая-начале июня объявила о завершении эпидемии и назвала себя "свободной от коронавируса", с тех пор зарегистрировала более 500 новых случаев.
Вчера Черногория дополнительно усилила карантин, ограничив время работы ресторанов и закрыв детсады. В отдельных муниципалитетах ввели жесткие ограничения.
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