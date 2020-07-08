Борислав будет заманивать туристов нефтью. Репортаж

8 июля, 2020, 13:51

Город представил туристическую стратегию

Журналисты Еспресо.TV побывали в Бориславе и проинспектировали его. Подробности - в репортаже.

Еще в начале 20 века Борислав на Львовщине был неким местным клондайком - огромные залежи нефти, газа, озокерита привлекали многи предпринимателей и дали мощное развитие городу. Один Борислав тогда давал 5% мировой добычи нефти (для сравнения Иран сейчас добывает менее 5%, а вся Украина дает лишь 0,12%).

Сто лет спустя запасы природных ископаемых иссякли и о былой славе города мало что напоминает. Поэтому нефтяной историей здесь планируют привлечь туристов, ведь Борислав является единственным городом в мире, который расположен на нефтегазовом месторождении. "Черное золото" здесь бьет прямо из-под земли, а рабочие нефтяные качалки выглядят довольно колоритно.

Город получил слоган "Все началось с нефти", а нефтяная вышка-качалка легла в основу логотипа города.

"В разработке айдентики Борислава мы вдохновились геодезией Бориславской земли и нефтяными вышками-качалками, которые расположены по всему городу, некоторые из них до сих пор рабочие. Так нефтяная качалка, размещенная на нефтяной капле, стала основой логотипа", - отмечают в Агентстве туристических инициатив, разрабатывавшем бренд-айдентику Борислава.

Рядом с Бориславом расположены два мощных курорта, Трускавец и Сходница, а также Дрогобыч, поэтому Борислав предлагают развивать как город для проведения активных выходных с семьей.

"Трускавец является курортом, Дрогобыч тяготеет к истории и культуре, а Сходница - ретрит-центр для всех, кто хочет отдохнуть от шума. Борислав идеально может дополнить эту компанию с семейным продуктом №1 в Львовской области для проведения выходных с семьей", - говорят в агентстве.

Отметим, что здесь уже работает два горнолыжных курорта.

Итак, какой он - Борислав туристический, мы решили проверить эти выходные.

Сейчас добраться до Борислава можно только маршрутками и автобусами из Львова, отправляющимися с пригородного вокзала. В город проложена железная дорога, вокзал в Бориславе открыли еще в 1872 году (всего на 11 лет позже, чем во Львове), но последний пассажирский поезд останавливался здесь более 10 лет назад.

Через Борислав проходят автобусы Львов-Сходница, и это не традиционные желтые Эталоны, а большие автобусы, правда довольно почтенного возраста. О возрасте автобуса красноречиво намекают запаянные пепельницы на спинках - кто еще застал те времена, когда в автобусах курили?

Нефтяные качалки встречают сразу же - ими усеян весь город, в том числе и вдоль центральной дороги. Также много качалок в центральном парке. Работающие вышки можно найти недалеко от Бориславского водопада.

Что обычно нужно туристу? Чтоб было что посмотреть и где вкусно поесть. В Бориславе на самом деле хорошо и с первым, и со вторым.

Кроме нефтяных качалок, здесь есть и другие интересные локации. Более того, в городе есть туристическое обозначение и на многих интересных зданиях установлены информационные таблицы.

Но не во все интересные места можно запросто попасть. Например, в городе есть музей нефти и газа, но он не работает в субботу и воскресенье. Еще в Бориславе есть краеведческий музей, но он также закрыт в выходные. В единственный в городе дом с итальянским двориком, о чем свидетельствует соответствующая таблица, вы тоже не попадете - ворота на замке.

Качалка в центральном парке

Экспонаты во дворе музея нефти и газа

Здание почты. Дом в стиле функционализма построен в 1930-е и стал первой многоэтажкой в городе

Здание почты. Дом в стиле функционализма построен в 1930-е и стал первой многоэтажкой в городе

Плита с приказом Сталина в центре города

Бориславская школа №1

Дом возле центрального парка

Центральная площадь

Здесь будет памятник Яну Зеху, тому самому фармацевту, который изобрел керосиновую лампу

Работающая нефтяная вышка у Бориславского водопада

Разлитая нефть на берегу реки

Туристическое обозначение

Озеро в парке

Фото: Ульяна Куйдич