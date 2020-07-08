 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирБайден обещает вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах

Байден обещает вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах


фото: reuters
Кандидат в президенты США Джо Байден отреагировал на решение действующего президента Дональда Трампа вывести США из состава Всемирной организации здравоохранения

Об этом он написал в twitter.

"Американцы находятся в безопасности, когда Америка участвует в укреплении глобального здоровья. В первый день своего президентства я верну США в ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене", - написал Байден.

29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрывает отношения с Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил, что если организация не внесет изменения в свою работу, Вашингтон окончательно прекратит финансирование и пересмотрит свое членство в организации.

15 апреля Дональд Трамп заявил о временном прекращении финансирования ВОЗ на время проверки его реакции на пандемию.

Он заявил, что ВОЗ не выполнила своего основного назначения, провалив работу по информированию других стран об опасности коронавируса.

Также Трамп обвинил ВОЗ в том, что она вела неправильную работу по Китаю, покрывая заявления китайских властей.

Сегодня сенатор Конгресс получил сообщение о том, что Трамп официально вывел страну из состава ВОЗ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 июля, 2020 среда

больше новостей

8 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать