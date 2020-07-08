Байден обещает вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах
Об этом он написал в twitter.
"Американцы находятся в безопасности, когда Америка участвует в укреплении глобального здоровья. В первый день своего президентства я верну США в ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене", - написал Байден.
Americans are safer when America is engaged in strengthening global health. On my first day as President, I will rejoin the @WHO and restore our leadership on the world stage. https://t.co/8uazVIgPZB- Joe Biden (@JoeBiden) July 7, 2020
29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрывает отношения с Всемирной организацией здравоохранения.
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил, что если организация не внесет изменения в свою работу, Вашингтон окончательно прекратит финансирование и пересмотрит свое членство в организации.
15 апреля Дональд Трамп заявил о временном прекращении финансирования ВОЗ на время проверки его реакции на пандемию.
Он заявил, что ВОЗ не выполнила своего основного назначения, провалив работу по информированию других стран об опасности коронавируса.
Также Трамп обвинил ВОЗ в том, что она вела неправильную работу по Китаю, покрывая заявления китайских властей.
Сегодня сенатор Конгресс получил сообщение о том, что Трамп официально вывел страну из состава ВОЗ.
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