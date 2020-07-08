Арахамия занизил в декларации стоимость своего дома в десять раз, - СМИ

8 июля, 2020, 14:11

Журналисты "Букв" заявляют, что нардеп от фракции "Слуга народа" занизил в 10 раз стоимость дома, приобретенного им в 2019 году

Об этом сообщают "Буквы", ссылаясь на опубликованную электронную декларацию председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия на сайте НАПК.

В декларации нардеп Арахамия указал дачный дом площадью 295,7 кв. м, который находится в Вите-Почтовой Киево-Святошинского района. Дом Арахамия купил год назад.

В декларации нардеп указал себя владельцем дачного дома, но с правом пользования жены Виктории и пяти своих детей (всего в Арахамия от двух браков шесть детей).

Согласно декларации "слуги народа", дом обошелся ему в 983 тыс. грн, что по курсу Нацбанка на дату приобретения составило около $37 тыс.

Дом находится на территории садового общества "Новита" - в коттеджном городке Green Hills. Он расположен в 10 км от Киева по Одесской трассе.

На сайте компании-продавца недвижимости указано, что в продаже есть 11 домов. Также указаны актуальные цены на дома. Например, дома, всего на 10 кв. м больше, чем дом Арахамии стоят 380-400 тыс. долларов, а это в 10 раз больше, чем стоимость, которую в декларации указал народный депутат.

Журналисты отметили, что некоторые дома меньшей квадратуры в Вите- Почтовой стоят и более полумиллиона долларов.

Самый дешевый доступный для продажи коттедж предлагается за $180 тыс., Его площадь - 119 кв. м, то есть более чем в два раза меньше площади дома Арахамии, который он купил за $37 тыс.

Давид Арахамия пока не прокомментировал заявление журналистов относительно занижения стоимости дома.

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