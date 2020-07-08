Air France и МАУ будут летать из Киева в Париж пять раз в неделю
Об этом сообщает пресс-служба посольства Франции в Украине.
Согласно сообщению, рейсы Киев-Париж-Киев МАУ будет выполнять в среду и воскресенье в течение июля и августа. Вылет из Киева будет происходить в 9:55, прилет в Париж в 12:20, вылет из Парижа в 14:00, прилет в Киев в 18:05.
Air France будет выполнять рейсы во вторник и пятницу с 13 июля, а также во вторник, пятницу и субботу, начиная с 23 августа. Вылет из Парижа планируется в 7:25, а прибытие в Киев в 10:35, вылет из Киева в 11:50, а прибытие в Париж в 15:10.
В посольстве сообщают, что все категории путешествующих из третьих стран (неграждан Франции или стран ЕС) для поездок в Париж должны получить специальную справку, объясняющую цели и обоснованность путешествия, а также письменное обязательство. Вид документа доступен для загрузки на сайте посольства на английском и французском языках.
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