Air France и МАУ будут летать из Киева в Париж пять раз в неделю

8 июля, 2020, 12:04

Авиакомпании Air France и МАУ будут осуществлять рейсы Киев-Париж-Киев в течение июля и августа один раз в сутки пять дней в неделю - по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям

Об этом сообщает пресс-служба посольства Франции в Украине.

Согласно сообщению, рейсы Киев-Париж-Киев МАУ будет выполнять в среду и воскресенье в течение июля и августа. Вылет из Киева будет происходить в 9:55, прилет в Париж в 12:20, вылет из Парижа в 14:00, прилет в Киев в 18:05.

Air France будет выполнять рейсы во вторник и пятницу с 13 июля, а также во вторник, пятницу и субботу, начиная с 23 августа. Вылет из Парижа планируется в 7:25, а прибытие в Киев в 10:35, вылет из Киева в 11:50, а прибытие в Париж в 15:10.

В посольстве сообщают, что все категории путешествующих из третьих стран (неграждан Франции или стран ЕС) для поездок в Париж должны получить специальную справку, объясняющую цели и обоснованность путешествия, а также письменное обязательство. Вид документа доступен для загрузки на сайте посольства на английском и французском языках.

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