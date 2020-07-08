120 человек в минуту: на вокзале Киева пассажирам автоматически будут измерять температуру

8 июля, 2020, 19:28

В столице на центральном железнодорожном вокзале "Киев-Пассажирский" установят инфракрасные системы скрининга температуры тела

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Укрзализныця установит на вокзалах станции Киев-Пассажирский современные инфракрасные системы скрининга температуры лица. Они позволяют измерять температуру со скоростью до 120 посетителей в минуту, - говорится в сообщении.

Так, две системы установят на Центральном вокзале и одну - на Южном.

"Системы автоматического скрининга температуры позволят быстро измерить температуру, не создавая скопления людей на входах вокзалов. Это значительно уменьшит вероятность распространения инфекционных заболеваний и поможет быстро выявить потенциально больных", - отметил глава правления УЗ Иван Юрик.

По его словам, в случае, если у пассажира будет подозрение на заболевание, его не допустят на объект. Охрана будет рекомендовать обратиться в медицинский пункт вокзала.

Кроме того, системы способны одновременно измерять температуру людей, которые находятся друг от друга на расстоянии от одного до пяти метров.

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