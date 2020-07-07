Желание заставить селян продавать свои паи - это существенная проблема, - Кушнирук об идее нового налога

7 июля, 2020, 21:45

Предложение облагать гектар паевой земли налогом в 1,5 тыс. грн в год может означать принуждение селян к тому, чтобы они продавали свои паи

Об этом экономист Борис Кушнирук рассказал в эфире "Большого эфира Василия Зимы" на Еспресо.TV .

"Предлагается облагать гектар земли налогом ежегодным в 1,5 тыс. грн. Ибо по мнению народных депутатов, возможно отчасти это и справедливое решение, что эти земли в реальности сдаются в аренду, но не официально. Никаких доходов в государственный и местный бюджет от этого не поступает. Это официальное основание для подобного предложения ", - объясняет Кушнирук.

По его словам, это означает выдавливание, принуждение селян к тому, чтобы они продавали свои земли и отказывались от них. В этом становятся именно заинтересованными те, кто готов скупать эти земли.

"Поэтому по моему убеждению, если государство занимается эти мелкими доходами, то, на мой взгляд, они не являются определяющими. Селяне, если они даже сдают что-то в аренду в теневом секторе, то, на мой взгляд, государство могло бы с этим соглашаться. Исходя из того, что для большинства селян, стариков это один из источников их доходов. И фактически у них хотят забрать эти доходы. Желание вытеснить селян из земли, то есть заставить их продавать свои паи - действительно очень существенная проблема ", - добавил экономист .

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