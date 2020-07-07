Зеленский будет первым президентом Украины, который пойдет в тюрьму, - Омелян

7 июля, 2020, 22:35

Об этом он сказал в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко, передает Еспресо.TV.

"Я убежден, что первый президент Украины, который пойдет в тюрьму это будет не Порошенко, к сожалению даже не Янукович, не Кучма, а именно Зеленский. Потому что он уже столько натворил нарушений и так покрывает коррупцию своего окружения, выход у него будет не Ростов, мы на этом пути его остановим, а именно - украинская тюрьма и долгий срок пребывания в ней ", - сказал Омелян.

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