Из-за сильных ливней в Японии погибли 52 человека
7 июля, 2020, 09:26
В Японии из-за ливней погибли 52 человека
Об этом сообщает NHK .
Более 10 человек остаются пропавшими без вести. Высшая степень опасности объявлен в префектурах Фукуока, Сага и Нагасаки на юго-западе страны.
В некоторых районах за час выпало более 110 мм осадков.
В восьми префектурах объявлена опасность схода оползней.
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