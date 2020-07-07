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Espreso.tvОбществоИз-за сильных ливней в Японии погибли 52 человека

Из-за сильных ливней в Японии погибли 52 человека


фото: reuters
В Японии из-за ливней погибли 52 человека
Об этом сообщает NHK .
 
Более 10 человек остаются пропавшими без вести. Высшая степень опасности объявлен в префектурах Фукуока, Сага и Нагасаки на юго-западе страны.

В некоторых районах за час выпало более 110 мм осадков.

В восьми префектурах объявлена опасность схода оползней.

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