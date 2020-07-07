Из-за наводнений в западных областях подтопленными остаются 5 населенных пунктов, - ГСЧС

7 июля, 2020, 09:39

По состоянию на утро 7 июля остаются подтопленными 5 населенных пунктов в Черновицкой области

Об этом сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 7 июля на территории западных областей остаются подтопленными 5 (было 349) населенных пунктов в Черновицкой области ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в западных областях остаются подтопленными десять подвалов (было 7 тыс. 225) - в Ивано-Франковской (8), и Тернопольщине (2).

Также подтоплены на сегодняшнее утро 36 (было 22 тыс. 182) приусадебных участков - в Черновицкой (32), Тернопольской (4) областях.

Разрушены 202,4 км (было 280 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1).

Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.

Силами ДСНС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуировано 721 человека, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено из-за подтопленных участках дорог 2 тыс. 565 человек.