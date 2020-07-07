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Espreso.tvСпортИз-за лабораторной ошибки 19 футболистов заразились во время матча коронавирусом

Из-за лабораторной ошибки 19 футболистов заразились во время матча коронавирусом


фото: chernomorepfc.bg
Во время матча чемпионата Болгарии между клубами "Царский деревня" и "Черно море" 19 футболистов заразились коронавирусом из-за лабораторной ошибки

Об этом сообщает Sportstar .

По данным источника, защитник болгарского клуба "Царский село" Мартин Кавдански получил ложный отрицательный тест на коронавирус и вышел в стартовом составе на матч с "Черно море".

После тестирования в клубе "Царский село" обнаружили три новых случая заражения. В "Черно море" объявили, что по итогам игры 16 футболистов получили положительный тест на COVID-19.

Лаборатория признала ошибку, заявив, что тест Кавдански был положительным.

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