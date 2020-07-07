 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВзрыв дома на Позняках: власти Киева дадут 20 млн грн на ремонт и обустройство новых квартир

Взрыв дома на Позняках: власти Киева дадут 20 млн грн на ремонт и обустройство новых квартир


фото: reuters
Киевский городской совет планирует направить 20 млн грн на ремонт и обустройство новых квартир пострадавшим в результате взрыва в доме на Позняках

Об этом во время заседания Киевсовета заявил мэр Виталий Кличко, сообщает Укринформ .

"Мы выделить средства людям, которые остались без жилья - это 40 семей, пострадавших от взрыва на Позняках. Речь идет о том, чтобы обеспечить людям ремонт и необходимую мебель, бытовую технику. Мы рассмотрим проект решения, что позволит выделить 20 млн гривен в такие нужды ", - сказал Кличко.

Для приобретения минимально необходимой бытовой техники и мебели сумма помощи составляет: для двухкомнатной квартиры 124 тысяч гривен, для трехкомнатной квартиры 140 тысяч грн.

По словам городского головы, материальную помощь от города получили уже 30 пострадавших, а в ближайшие дни выплаты получит и остальные.

  • Президент Украины Владимир Зеленский передал ключи от нового жилья части людей, пострадавших от взрыва в многоэтажке на киевских Позняках.
 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 июля, 2020 вторник

больше новостей

7 июля, 2020 вторник

6 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать