Взрыв дома на Позняках: власти Киева дадут 20 млн грн на ремонт и обустройство новых квартир

7 июля, 2020, 12:55

Киевский городской совет планирует направить 20 млн грн на ремонт и обустройство новых квартир пострадавшим в результате взрыва в доме на Позняках

Об этом во время заседания Киевсовета заявил мэр Виталий Кличко, сообщает Укринформ .

"Мы выделить средства людям, которые остались без жилья - это 40 семей, пострадавших от взрыва на Позняках. Речь идет о том, чтобы обеспечить людям ремонт и необходимую мебель, бытовую технику. Мы рассмотрим проект решения, что позволит выделить 20 млн гривен в такие нужды ", - сказал Кличко.

Для приобретения минимально необходимой бытовой техники и мебели сумма помощи составляет: для двухкомнатной квартиры 124 тысяч гривен, для трехкомнатной квартиры 140 тысяч грн.

По словам городского головы, материальную помощь от города получили уже 30 пострадавших, а в ближайшие дни выплаты получит и остальные.