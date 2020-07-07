Великобритания впервые ввела санкции против россиян отдельно от ЕС

7 июля, 2020, 10:15

Правительство Великобритании впервые отдельно от ЕС ввело санкции против десятков людей, обвиняемых в нарушениях прав человека во всем мире

Во британские санкции попали 25 граждан РФ, сообщает сайт правительства Великобритании.

"Против сорока девяти лиц и организаций, вовлеченных в некоторых самых известных нарушений прав человека в течение последних лет, были введены санкции в рамках решения, принятого сегодня правительством Великобритании", - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Впервые Великобритания ввела санкции против людей или юридических лиц за нарушение прав человека самостоятельно, что позволит правительству Великобритании самостоятельно работать по санкциям с союзниками, в частности США, Канадой, Австралией и ЕС.

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Санкции ввели против 25 россиян, причастных к смерти адвоката Сергея Магнитского, раскрывшего широко распространенную коррупцию в России, в частности преступления группы российских налоговых и полицейских чиновников.

Также под санкции попали:

20 граждан Саудовской Аравии, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги;

двое высокопоставленных генералов Мьянмы, причастных к насилию против рохинджа и других этнических меньшинств;

2 организации, причастные к принудительному труду, пыткам и убийствам в Северной Корее.