 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Укрпочте рассказали подробности подрыва и нападения на машину, из которой украли 2,5 млн грн

В Укрпочте рассказали подробности подрыва и нападения на машину, из которой украли 2,5 млн грн

В компании сообщили, что в результате ограбления машины двух сотрудников компании госпитализировали

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Отмечается, что ограбили авто, которое развозило корреспонденцию по маршруту Лубны - Лохвица.

Как отметили в компании, в результате подрыва автомобиля неопределенный взрывчаткой злоумышленники забрали табельный пистолет, телефоны, сумку с 2,5 млн грн и скрылись с места преступления.

Читайте также: На Полтавщине злоумышленники взорвали машину "Укрпочты" и украли более 2,5 млн грн

"Сейчас работники госпитализированы в больницы, им оперативно оказывается медицинская помощь. Команда Укрпочты отслеживает состояние здоровья пострадавших и находится на постоянной связи с управлением здравоохранения Полтавской облгосадминистрации и больницей. При необходимости компанией будет предоставлено все необходимое для лечения сотрудников" , - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в области объявлен план-перехват.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 июля, 2020 вторник

больше новостей

7 июля, 2020 вторник

6 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать