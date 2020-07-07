В Укрпочте рассказали подробности подрыва и нападения на машину, из которой украли 2,5 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.
Отмечается, что ограбили авто, которое развозило корреспонденцию по маршруту Лубны - Лохвица.
Как отметили в компании, в результате подрыва автомобиля неопределенный взрывчаткой злоумышленники забрали табельный пистолет, телефоны, сумку с 2,5 млн грн и скрылись с места преступления.
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"Сейчас работники госпитализированы в больницы, им оперативно оказывается медицинская помощь. Команда Укрпочты отслеживает состояние здоровья пострадавших и находится на постоянной связи с управлением здравоохранения Полтавской облгосадминистрации и больницей. При необходимости компанией будет предоставлено все необходимое для лечения сотрудников" , - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что в области объявлен план-перехват.
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