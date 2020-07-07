В Станице Луганской пьяный местный житель разрушил знак "Украина". ФОТОФАКТ
7 июля, 2020, 08:03
В понедельник, 6 июля, в Станице Луганской мужчина разрушил знак "Украина", установленный возле автодороги с круговым движением
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.
Сообщение о правонарушениях поступило в полицию в 21:00. Полцейськи, которые выехали на место происшествия, установили личность злоумышленника. Им оказался 52-летний местный житель, ранее судимый, безработный.
Мужчина объяснил полицейским свои неадекватные действия состоянием алкогольного опьянения.
По данному факту открыто производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".
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