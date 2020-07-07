В США подписали рекордный контракт в истории спорта

7 июля, 2020, 10:46

Патрик Махоумс заключил с клубом по американскому футболу "Канзас-Сити Чифс" крупнейший в истории спорта контракт на $ 503 млн

Об этом сообщает CNN .

Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на 10 лет и вступит в силу с 2022 года. Договор принесет Махоумсу $ 503 млн.

Предыдущий рекорд принадлежал бейсболисту "Лос-Анджелес Энджелс" Майк Траута, который в 2019 году подписал 12-летнее соглашение на $ 430 млн.

В 2020 году Махоумс стал самым молодым квотербэком в истории Национальной футбольной лиги, который получил звание MVP в матче за Супербоул.

Напомним, в марте 2019 американский бейсболист Майк Траут подписал с "Лос-Анджелес Энджелс" рекордный контракт в истории спорта на $ 430 млн.

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