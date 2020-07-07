В США число инфицированных коронавирусом превысило 3 млн

7 июля, 2020, 12:19

В США общее число случаев заражения коронавирусом превысило три миллиона

По данным ресурса Worldometers , в стране инфекцию обнаружили в 3041035 человек, умерло почти 133 тыс.

Сейчас это самый большой показатель заболеваемости в мире.

На втором месте идет Бразилия, где обнаружили 1626071 миллиона заражений.

На третьем - Индия: 721310 инфицированных.

Россия опустилась на четвертое место. Там коронавирус диагностировали у 694 230 человек.

За время пандемии в мире зарегистрировали 11756483 случаев заболевания, из которых 538 000 - летальных. Выздоровели уже более 6,6 миллиона больных.