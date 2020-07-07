В среду, 8 июля, состоится финальный матч Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020
7 июля, 2020, 12:36
Харьковская арена "Металлист" примет финальный кубковый поединок, где сойдутся "Динамо" и "Ворскла"
Аналитики Parimatch оценивают победу полтавчан в 15% и 85% дают на успех киевлян.
Полтавчане раз выигрывали этот трофей одиннадцать лет назад, а киевляне в прошлый раз завоевывали Кубок в 2015 году.
Кто станет обладателем Кубка Украины в этом сезоне? Узнаем или завтра (начало матча в 21:30) или в четверг, если матч продолжится в дополнительных таймах или, возможно, в серии послематчевых пенальти.
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