В претензиях жалобщиков было очень много странных вещей, - Княжицкий о рассмотрении КСУ "языкового" закона

7 июля, 2020, 17:00

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что при рассмотрении КСУ "языкового" закона было много упреков со стороны жалобщиков, из-за чего сложилось впечатление, что они не читали закон

Об этом он заявил во время заседания КСУ 7 июля, передает Еспресо.TV.

"Высокий Суд, это не оспаривается язык. На самом деле, оспаривается государство, потому что, если вы посмотрите на законодательство даже соседних стран, в Польше есть закон о польском языке, в Венгрии - о венгерском, в России - о русском. Нам часто говорят о Швейцарии, но в Швейцарии есть кантоны, в каждом из них есть свой государственный язык, потому что это - конфедерация. Часто рассказывают о Бельгии. Бельгия - это федерация, и во фламандской части нидерландский язык является государственным ", - сказал Княжицкий.

По словам нардепа, у многочисленных претензиях, которые звучали к закону со стороны жалобщиков, было очень много странных вещей.

"Во-первых, хочу подчеркнуть внимание суда, что использование языков, часть 3 статьи 10 Конституции Украины, вообще не регулируется законом, потому что это частная сфера, в отличие от применения закона часть 5 статьи 10, пункт 4 части 1 статьи 92 Конституции Украины . Наш закон не регулирует использование языка в частной сфере, только в государственной и общественной сфере. Было очень много таких упреков закону со стороны жалобщиков, что у меня сложилось впечатление, что они не читали самого закона или оспаривали какой-то другой закон. Например, раз звучала норма, что, если вы печатаете газету на русском языке, такой же тираж должен быть напечатан на украинском. Это выдумка. Нет такого в законе. И таких выдумок в представлении позиции жалобщиков было очень много ", - подчеркнул Княжицкий.

Нардеп отметил, что жалобщики взяли предыдущий, один из утвержденных проектов, и оспаривают его в Конституционном суде.

"На самом деле, проектов было четыре, и именно Верховная Рада решила, что закон должен регулировать не все языки, как это было раньше в законе 1989 года, а именно государственный язык. И Верховная Рада приняла решение, что именно закон 5670 будет взят за основу, и будет подготовлен закон 5670-Д, где регулируется исключительно государственный язык ", - отметил Княжицкий.

7 июля Конституционный суд рассматривал закон о языке относительно соответствия Конституции Украины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb