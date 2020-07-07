В Обухове и Броварах назначили новых руководителей Нацполиции

7 июля, 2020, 14:22

Новым главой Броварского отделения назначили Максима Скидана, Обуховским отделением будет руководить Олег Петренко

Об этом сообщил председатель Нацполиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

Небытов подчеркнул, что новые назначения состоялись из-за инцидента в Кагарлыке.

"На сегодня есть потребность усиления Обуховской полиции и подчиненных подразделений. Это очень важно назначить мощного, профессионального руководителя, который выведет на совершенно другой уровень сотрудничество общины, органов власти и полиции, поддержит личный состав и восстановит доверие общества", - прокомментировал глава полиции Киевской области .

Олег Петренко возглавлял Броварской отдел полиции последние пять месяцев.

В Facebook Петренко заявил, что решил не отсиживаться в "теплом месте", а перевестись в Обухов, чтобы сделать отдел полиции, пользуется печальной славы после инцидента с изнасилованием и пытками людей правоохранителями, одним из лучших на Киевщине.

Как отмечает издание Бровари.нет , Максим Скидан родом из Броварщины - села Красиловка. Окончил Национальную академию внутренних дел. С 2001 до 2010 гг. работал в Броварском райотделе (позднее - объединенном горотделе), прошел все строчки от лейтенанта до заместителя начальника уголовного розыска. Работал начальником сектора уголовного розыска в линейном отделе Бориспольского аэропорта. В 2011г. - в департаменте уголовного розыска транспортной милиции МВД.

В 2016 году он не прошел переаттестацию в полицию и восстановился в должности через суд.

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