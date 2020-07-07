В ночь на 8 июля в Киеве ожидается гроза

Киевлян просят плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев, в случае сильного ветра - спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Также не рекомендуется находиться рядом с большими деревьями, особенно тополями, и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Специалисты напоминают, что на природе необходимо спуститься в низину, отойти от одиноких деревьев, столбов и башен, держаться подальше от водоемов. На открытой местности стоит спрятаться в ямку или ров, а группе людей разойтись поодиночке. Металлические предметы необходимо снять и положить отдельно от себя, резиновыми или полиэтиленовыми вещами можно спрятаться или подложить их под себя. В лесу стоит прятаться под невысокими деревьями или в кустах.

Синоптики так же отмечают, что во время грозы нельзя прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

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