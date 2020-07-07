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Espreso.tvМирВ мире еще не достигли пика пандемии коронавируса, - ВОЗ

В мире еще не достигли пика пандемии коронавируса, - ВОЗ

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса еще не достигла пика, ведь количество случаев COVID-19 в некоторых странах растет

Об этом заявил во время брифинга 7 июля гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус, передает Интерфакс-Украина .

"На сегодняшний день зафиксировано 11,4 млн случаев заражения COVID-19 и более 535 тыс. смертей. Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", - подчеркнул Гебреесус.

Он отметил, что только за выходные в мире было выявлено более 400 тыс. случаев заражения коронавирусом, тогда как с момента вспышки коронавируса количество заражений достигло этой отметки за 12 недель.

Гебреесус заметил, что создается впечатление выравнивания уровня смертности среди пациентов с коронавирусом.

"На самом деле некоторые страны достигли значительного прогресса в сокращении количества смертей, тогда как в других странах количество смертей все еще растет", - добавил он.

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