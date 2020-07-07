В МИД назвали страны, куда разрешен въезд украинским туристам

7 июля, 2020, 12:21

В МИД назвали список из 23 стран, куда украинским туристам в настоящее время открыт въезд

Свободны для въезда крае перечислил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает " Радио Свобода ".

Украинским туристам в настоящее время открыт въезд в 23 стран, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что это те государства, куда виза и где действуют определенные карантинные ограничения.

"Это Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея. Это такие наиболее популярные направления", - сказал Кулеба.

Остальные страны, по его словам, "не менее прекрасны", но потока украинских путешественников туда нет: Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова.

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