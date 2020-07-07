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Espreso.tvОбществоВ Киеве из-за утечки газа эвакуировали дом

В Киеве из-за утечки газа эвакуировали дом


фото: dsns.gov.ua
В Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей 9-этажного жилого дома

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

"7 июля в 10:53 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве поступило сообщение об утечке газа с последующим горением в одной из квартир на ул. Радужная, 69, что в Днепровском районе столицы", - говорится в сообщении .

Отмечается, что по прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома, но к моменту прибытия спасателей признаков горения не наблюдалось.

"Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к эвакуации людей. Во время эвакуации обнаружено владельца квартиры, где произошел пожар, с незначительными ожогами кисти правой руки. Мужчина был передан бригаде скорой медочнои помощи. С верхних этажей здания спасателями были эвакуированы 8 человек", - добавили в ГСЧС.

На месте происшествия выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г.. Киеве.

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