В Киеве появится Виртуальный музей Ивана Франко

7 июля, 2020, 12:40

Проект победил в программе УКФ "Создаем инновационный культурный продукт" и имеет целью в интерактивной форме, с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности, популяризировать фигура Ивана Франко и его семьи как в Украине, так и за рубежом.

"Виртуальный музей Иван Франко в Киеве" предусматривает ряд инновационных мероприятий. Также будет создана онлайн-платформа, оцифровано и описано аутентичные экспонаты, которые содержатся в квартире-музее семьи И. Франко в Киеве, разработаны 3D-тур с аудиогидом 4 языках.

В ходе реализации проекта также предусматривается проведение уличных перфомансов, которые смогут посетить киевляне и гости столицы. Где, когда и с кем можно встретить Ивана Франко в Киеве, организаторы сообщать на своих страницах в социальных сетях.

Реализация такого проекту поможет актуализировать фигура И. Франко в обществе, популяризировать историко-культурное достояние в Украине и за рубежом, будет способствовать сохранению культурного наследия Ивана Франко и его семьи.

Напомним, недавно Международный фонд Ивана Франко создал интерактивный проект "Иван Франко на карте Европы" , где отмечено мемориальные места пребывания Ивана Франко при жизни.

Украинский культурный фонд - государственное учреждение, созданное в 2017 как новая модель предоставления на конкурсной основе государственной поддержки и продвижения инициатив в сфере культуры и креативных индустрий. Деятельность Фонда, в соответствии с действующим законодательством, является неотъемлемой частью политики и определенных приоритетов деятельности Министерства культуры и информационной политики Украины.