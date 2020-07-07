В Киеве одно из управлений Пенсионного фонда закрыли на карантин, обнаружен COVID-19
7 июля, 2020, 21:15
В Киеве в Оболонском районе закрыли на карантин управление Пенсионного фонда Украины из-за обнаруженного коронавируса среди работников
Об этом в Facebook сообщает главное управление Пенсионного фонда Украины в городе Киеве.
"Вниманию жителей Оболонского района города Киева. В связи с выявлением в отделе обслуживания граждан №5 Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Киеве (пр. Героев Сталинграда, 57) острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2, указанный отдел по 06.07.2020 года закрыты на карантин. Приносим извинения за временные неудобства и просим отнестись с пониманием ", - говорится в сообщении.
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