В Киеве будут судить 41-летнего мужчину за растление несовершеннолетних девушек в возрасте от 9 лет

7 июля, 2020, 16:49

Полиция передала в суд дело о растлении девяти несовершеннолетних в возрасте от 9 до 16 лет

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции рассказали, что в ноябре прошлого года правоохранители разоблачили мужчину, который развращал 10-летнюю девушку. Во время досудебного расследования по данному факту следователи установили еще восемь несовершеннолетних потерпевших, в отношении которых подозреваемый совершал преступления сексуального характера.

В ходе расследования было установленно, что мужчина во время общения в интернете посылал детям изображения порнографического характера и получал аналогичные личные фото в ответ.

В полиции заявляют, что подозреваемый вел разговоры на сексуальные темы и развращал несовершеннолетних. Во время личных встреч с некоторыми из них целовался и касался их половых органов.

Ему инкриминируют совершение 44 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса. Санкция тяжелейшего преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Сейчас мужчина находится под стражей. Сейчас досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства с обвинительным актом направили в Подольский районный суд Киева.

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