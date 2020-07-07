В Киеве будут судить 41-летнего мужчину за растление несовершеннолетних девушек в возрасте от 9 лет
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В полиции рассказали, что в ноябре прошлого года правоохранители разоблачили мужчину, который развращал 10-летнюю девушку. Во время досудебного расследования по данному факту следователи установили еще восемь несовершеннолетних потерпевших, в отношении которых подозреваемый совершал преступления сексуального характера.
В ходе расследования было установленно, что мужчина во время общения в интернете посылал детям изображения порнографического характера и получал аналогичные личные фото в ответ.
В полиции заявляют, что подозреваемый вел разговоры на сексуальные темы и развращал несовершеннолетних. Во время личных встреч с некоторыми из них целовался и касался их половых органов.
Ему инкриминируют совершение 44 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса. Санкция тяжелейшего преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
Сейчас мужчина находится под стражей. Сейчас досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства с обвинительным актом направили в Подольский районный суд Киева.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя