В Черновцах избили и похитили мужчину: нападающих задержали

7 июля, 2020, 15:51

В Черновцах после сообщения об избиении и похищении человека и объявленной спецоперации полицейские за полчаса задержали нападавших

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Сегодня, 7 июля, на спецлинию "102" поступило сообщение, что на улице Сечевых Стрельцов в Черновцах неизвестные избили мужчину, силой затащили его в багажник автомобиля и поехали в направлении села Магала. Правоохранители в течение 30 минут разыскали указанный в сообщении машину и участников инцидента ", - говорится в сообщении.

Потерпевший и нападавшие являются жителями Новоселицкого района в возрасте от 24 до 37 лет.

"Накануне мужчины вместе гостили в Черновцах у родственника одного из них. Утром между ними возник инцидент, во время которого трое мужчин нанесли 24-летнему товарищу телесные повреждения, силой затащили в багажник автомобиля ВАЗ 2106 и уехали с места происшествия", - добавили в полиции .

Сейчас спасенный полицейскими мужчина находится в больнице для осмотра и оказания медицинской помощи.

Действия нападавших квалифицируются по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. За такие действия злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Отметим, что 7 июля в Черновцах, около 10:00, прохожие заявили в полицию о похищении человека, которого трое неизвестных избили, затащили в багажник автомобиля и поехали на выезд из города. На территории Черновцов, а также Глубокского и Новоселицкого районов введена специальная полицейская операция.

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