В Чехии столкнулись два поезда, два человека погибли

7 июля, 2020, 19:07

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: около 30 человек травмированы, двое погибли

Об этом сообщил чешское издание CT24 .

"Два пассажирских поезда столкнулись на линии между Пернинка и Новым Гамри в районе Карловых Вар около 15:00", - говорится в сообщении.

Один поезд направлялся в Карловы Вары из немецкого Йохангеоргенштадту, второй ехал по той же линии в обратном направлении.

В результате лобового столкновения около 30 человек получили ранения. Данные о погибших разнятся. В настоящее время известно о двух жертвах аварии.

"Общее количество раненых пока не может быть определено, возможно, от 20 до 30 человек. Некоторые травмы очень серьезные", - сказал представитель спасателей Радек Хес.

Наиболее тяжело травмированных доставляют в больницу вертолетами.

В больнице Карловых Вар объявили о первом уровне массовой травмированности. Такие меры вводятся в случае чрезвычайной ситуации, когда ожидается много пострадавших.

Na železniční trati Pernink - Nejdek došlo ke strážce dvou osobních vlaků. Bohužel došlo ke smrtelným zraněním a je zde větší počet dalších zraněných osob. Společně s ostatními složkami IZS pomáháme na místě vlakového neštěstí. #policiekvk pic.twitter.com/ssBeg81WyO - Policie ČR (@PolicieCZ) July 7, 2020

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