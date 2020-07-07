В Чехии столкнулись два поезда, два человека погибли
Об этом сообщил чешское издание CT24 .
"Два пассажирских поезда столкнулись на линии между Пернинка и Новым Гамри в районе Карловых Вар около 15:00", - говорится в сообщении.
Один поезд направлялся в Карловы Вары из немецкого Йохангеоргенштадту, второй ехал по той же линии в обратном направлении.
В результате лобового столкновения около 30 человек получили ранения. Данные о погибших разнятся. В настоящее время известно о двух жертвах аварии.
"Общее количество раненых пока не может быть определено, возможно, от 20 до 30 человек. Некоторые травмы очень серьезные", - сказал представитель спасателей Радек Хес.
Наиболее тяжело травмированных доставляют в больницу вертолетами.
В больнице Карловых Вар объявили о первом уровне массовой травмированности. Такие меры вводятся в случае чрезвычайной ситуации, когда ожидается много пострадавших.
Na železniční trati Pernink - Nejdek došlo ke strážce dvou osobních vlaků. Bohužel došlo ke smrtelným zraněním a je zde větší počet dalších zraněných osob. Společně s ostatními složkami IZS pomáháme na místě vlakového neštěstí. #policiekvk pic.twitter.com/ssBeg81WyO- Policie ČR (@PolicieCZ) July 7, 2020
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