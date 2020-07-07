В Австралии полностью закрыли Мельбурн из-за новой вспышки коронавируса

7 июля, 2020, 11:58

В Австралии власти города Мельбурн решили на шесть недель полностью закрыть город из-за новой вспышки коронавируса

Премьер-министр провинции Виктория Дэниэл Эндрюс заявил, что жителям мегаполиса придется оставаться дома в течение как минимум полтора месяца, сообщает DW .

Локдаун начнется в полночь со вторника на среду.

За последние сутки в городе выявлено 191 новый случай заражения коронавирусом. По словам Эндрюса, при таком большом количестве заражений уже невозможно отслеживать цепочки инфекции.

"Мы не можем делать вид, что с кризисом из-за коронавируса покончено. Это неприемлемо высокие цифры. Никто не хотел оказаться в таком положении. Я знаю, что из-за принятых мер будет нанесено гигантский ущерб. Это будет огромным вызовом. Но другой альтернативы, кроме тысяч и тысяч заражений просто нет ", - сказал он.

Большинство школьников вернутся к дистанционному обучению. Рестораны смогут продавать еду только на вынос.

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Несмотря на то, что локдаун распространится только на Мельбурн, с севера от остальных Австралии фактически будет отрезан весь штат Виктория. Административные границы штата закрыты.

Полиция и военные патрулируют десятки пограничных переходов, беспилотники и другие летательные аппараты контролируют большую границу с другими австралийскими штатами, где коронавирус был успешно взят под контроль.