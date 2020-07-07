Украинские специалисты готовят запуск ракеты "Антарес" в США

7 июля, 2020, 21:05

Группа сотрудников ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" и НПП "Хартрон-Аркос" ЛТД продолжают работу в США в рамках подготовки к пуску ракеты-носителя корпорации Northrop Grumman "Антарес"

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Украинские специалисты работают над подготовкой к пуску ракеты-носителя корпорации Northrop Grumman "Антарес" по графику", - говорится в сообщении.

В апреле группа сотрудников ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" и НПП "Хартрон-Аркос" ЛТД отбыли в США для участия в работах по подготовке к пуску ракеты-носителя корпорации Northrop Grumman "Антарес", которой в сентябре в этом году планируют доставить грузы на Международную космическую станцию по заказу NASA. После двухнедельного карантина в США группа в полном составе приступила к выполнению работ по программе.

В Укроборонпроме сообщили, что 19 июня 15 специалистов, которые принимали участие в электроиспытании первой ступени ракеты-носителя "Антарес" в центре космических запусков на о. Уоллопс, вернулись в Украину, один остался в США для выполнения плановых работ. В начале июля в США прилетели еще два украинских специалистов, и в ближайшее время ожидают прибытия еще трех специалистов из системы контроля заправки.

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