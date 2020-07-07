Украинская повесть "Кайдашева семья" выйдет на турецком языке

7 июля, 2020, 15:14

Украинская социально-бытовая повесть Ивана Нечуй-Левицкого "Кайдашева семья" скоро выйдет в Турции

Об этом сообщила в Facebook доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой тюркологии КНУ имени Тараса Шевченко Ирина Покровская, которая занималась переводом.

"Наконец закончена работа над переводом и оформлением перевода "Кайдашева семья" Ивана Нечуй-Левицкого на турецком языке. Книга подписана в печать и вскоре увидит свет в Турции", - сообщила Покровская.

Отметим, "Кайдашева семья" была написана в 1878 году. В произведении на материале повседневной жизни крестьянства раскрываются некоторые черты характера украинского народа, его индивидуализм, стремление жить отдельной, самостоятельной жизнью. Произведение неоднократно переиздавалось и переводилось на другие языки.

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