Украинская экономика может сократиться на 10% во втором квартале, - Reuters

7 июля, 2020, 17:14

Экономика Украины продемонстрирует падение на 10% во втором квартале, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, из-за карантина

Об этом пишет Reuters .

Согласно ежемесячному опросу экспертов, который провело издание, Украина продемонстрирует падение на 10% во втором квартале, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года из-за карантина в связи с коронавирусом. При этом полное обновлений в течение шести месяцев невозможно.

Таким образом, 2020 год отметится для Украины крупнейшим экономическим обвалом с 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе.

"Цифры экономической активности, скорее всего, покажут весь масштаб кризиса. Мы ожидаем, что сокращение углубится до 10% по сравнению с прошлым годом во втором квартале", - сообщили изданию аналитики инвестиционной компании ICU.

В издании отметили, что Украина заключила с МВФ соглашение о кредитной программе на 5 млрд долларов для борьбы с экономическими проблемами. Но рынки на прошлой неделе были шокированы неожиданной отставкой главы Национального банка. Аналитики допускают, что хорошие успехи украинского аграрного сектора, который уже начал собирать урожай, могут смягчить экономический ущерб от пандемии коронавируса. Но потребительский спрос и инвестиционная активность в 2020 году будет слабой.

В то же время, эксперты прогнозируют, что в третьем квартале украинский ВВП сократится на 5,5%, а в четвертом - на 3% по сравнению с предыдущим годом. Государственная служба статистики Украины опубликует свой отчет за второй квартал по ВВП в середине августа. В первом квартале украинская экономика сократилась на 1,3% в то время как в прошлом году в этот период она росла на 2,9%.

12 аналитиков, которых опросили Reuters, считают, что в итоге 2020 года сокращение экономики Украины будет составлять 6,5% по сравнению с ростом на 3,2% в 2019-м. Киев ожидает падение на 4,8%.

В то же время, отметили в издании, в IСU прогнозируют, что ВВП начнет восстанавливаться в третьем квартале 2020 года, но очень медленно из-за низких доходов и осторожного поведения потребителей и инвесторов.

Напомним, по прогнозам НБУ, падение реального ВВП по итогам 2020 году может превысить 5%.

В НБУ также прогнозируют, что дефицит государственного бюджета по итогам года может превысить 7,5% ВВП .

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