Украина получила 11,5 млн евро бюджетной поддержки от ЕС

7 июля, 2020, 15:15

Украина получила от Еврокомиссии четвертый транш в сумме 11,5 млн евро в рамках соглашения между правительством Украины и ЕС о финансировании программы "Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Украина получила от Европейской Комиссии четвертый транш в сумме 11,5 млн. евро в рамках Соглашения между Правительством Украины и Европейским Союзом о финансировании программы" Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства выделены на безвозмездной и безвозвратной основе и будут направлены на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета.

В пресс-службе добавили, что получение средств стало возможным благодаря выполнению Украиной ряда условий. В частности, благодаря обеспечению достаточного прогресса в реализации Стратегии реформирования государственного управления; реализации обоснованной макроэкономической политики, ориентированной на стабильность; прогресса в реализации пересмотренной Стратегии развития системы управления государственными финансами; прогресса в доступе общественности к своевременной, полной и качественной бюджетной информации.

В пресс-службе напомнили, что общая сумма предоставленной финансовой поддержки ЕС по указанному соглашению о финансировании, с учетом полученных в течение 2017-2019 трех предыдущих траншей, составляет 47,1 млн евро.

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