Ученые из Сингапура прогнозируют распространение нового коронавируса

7 июля, 2020, 12:47

Группа ученых из Сингапура выразила уверенность в появлении в ближайшее десятилетие нового коронавируса, который будет передаваться от животного к человеку

Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на руководителя программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессора Ван Линьфа.

"Абсолютно точно стоит ожидать распространения нового коронавируса", - отметил эксперт, признав, что "существует неопределенность, когда точно это произойдет и насколько серьезной будет вспышка".

Профессор также отметил, что ученые "серьезно обеспокоены", что SARS-CoV-2 может передаваться от человека к животным, а затем через некоторое время - в обратном направлении.

Ученый, в 2013 году после обнаружения MERS (ближневосточного респираторного синдрома) уже предсказывал появление в ближайшие годы нового типа вируса, признал опасность ситуации в Южной Америке, где только в Бразилии количество инфицированных превышает 1,6 млн человек. По его словам, "наиболее пессимистичной выглядит возможность обратного заражения летучих мышей, которые живут во многих местах".

Одновременно заместитель руководителя Школы общественного здоровья имени Со Сви Хока при Национальном университете Сингапура Алекс Кук отметил, что в настоящее время реальное число инфицированных коронавируса может быть в 10 раз выше официальных показателей. "Ученые не могут назвать точные цифры, поскольку во многих заболевание протекает без каких-либо симптомов", - сказал эксперт.

Единственным способом, по его словам, является проведение анализов на антитела.

Как сообщалось, по состоянию на 7 июля число случаев COVID-19 на планете превышает 11,7 миллиона.