Убийства американских военных: Белый дом расследует утечку разведданных о сотрудничестве РФ с талибами

7 июля, 2020, 17:31

Белый дом начал внутреннее расследование, чтобы выяснить, кто мог организовать утечку разведывательной информации о заговоре России с талибами для убийства американских солдат за деньги

Об этом сообщает Politico .

По информации издания, администрация Трампа уже провела допрос ряда сотрудников, у которых есть доступ к подобного рода информации.

Politico пишет, что круг подозреваемых Белый дом сузил до менее чем десяти человек.

Ранее The New York Times сообщила, что российская разведка тайно предлагала боевикам Талибана деньги за убийство американских военных в Афганистане.

По данным журналистов, данные были получены в ходе допросов захваченных боевиков в Афганистане и переданы президенту США.

В свою очередь в Белом доме, и сам Трамп опровергли эту информацию.

Кроме того, Трамп назвал статью New York Times "заказной" и рассказал, что американская разведка не докладывала ему о причастности России к организации нападений на военных США в Афганистане, поскольку многие разведчиков сомневались в достоверности этой информации.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, у оборонного ведомства пока нет данных , подтверждающих информацию о заговоре России с талибами для убийства американских военных.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и сенатор-демократ Роберт Менендес высказались за необходимость введения дополнительных санкций против России.