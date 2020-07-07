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Espreso.tvМирТрамп настаивает на открытии школ осенью, несмотря на пандемию

Трамп настаивает на открытии школ осенью, несмотря на пандемию


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивает на открытии осенью американских школ, несмотря на эпидемию коронавируса COVID-19

"Школы должны открыться осенью", - написал Трамп в twitter.

По мнению американского президента, демократы во главе с Джо Байденом хотят использовать закрытие школ в политических целях на президентский выборах.

"Коррупционер Джо Байден и демократы не хотят открытия школ осенью по политическим мотивам, а не из-за здоровья. Они думают, что это им поможет в ноябре. Неверно, люди все поймут", - заявил Трамп.

Напомним, США занимают первое место в мире по числу инфицированных коронавирусом. По состоянию на понедельник, 6 июля количество случаев инфицирования составляет 3,012,436. Количество умерших превышает 130 000.

Президентские выборы в США пройдenm 3 ноября 2020. Вероятным соперником нынешнего главы Белого дома станет Джо Байден.

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