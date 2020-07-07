Трамп настаивает на открытии школ осенью, несмотря на пандемию

7 июля, 2020, 10:37

Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивает на открытии осенью американских школ, несмотря на эпидемию коронавируса COVID-19

"Школы должны открыться осенью", - написал Трамп в twitter.

По мнению американского президента, демократы во главе с Джо Байденом хотят использовать закрытие школ в политических целях на президентский выборах.

"Коррупционер Джо Байден и демократы не хотят открытия школ осенью по политическим мотивам, а не из-за здоровья. Они думают, что это им поможет в ноябре. Неверно, люди все поймут", - заявил Трамп.

Corrupt Joe Biden and the Democrats do not want to open schools in the Fall for political reasons, not for health reasons! They think it will help them in November. Wrong, the people get it! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL !!! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

Напомним, США занимают первое место в мире по числу инфицированных коронавирусом. По состоянию на понедельник, 6 июля количество случаев инфицирования составляет 3,012,436. Количество умерших превышает 130 000.

Президентские выборы в США пройдenm 3 ноября 2020. Вероятным соперником нынешнего главы Белого дома станет Джо Байден.