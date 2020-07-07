Терренкуры, или тропы здоровья, заработали во Львове

7 июля, 2020, 14:30

В городском парке "Вознесение" обустроили тропы здоровья. Пешеходные дорожки дают возможность проводить реабилитацию пациентов с различными заболеваниями, а также побудить жителей к здоровому образу жизни

Об этом сообщает журналистка Еспресо.TV во Львове.

Несколько недель в парке "Вознесение" во Львове пользуются популярностью так называемые тропы здоровья. Терренкуры - это парковые тропинки различной протяженности и сложности для реабилитации сердечно-сосудистых болезней и оздоровления.

Идея обустроить терренкуры в парке возникла более года назад. В ее реализации присоединилось много волонтеров: студенты-иностранцы, которые приезжали по обмену, врачи и работники парка. В таком тандеме году удалось допустить уже первых посетителей.

"На самом деле это такой пример классной кооперации между неправительственными организациями, представителями города, коммунального предприятия и ученых. Сейчас видим мощные результаты, которые будут полезны для всех граждан, которые будут нуждаться в реабилитации и оздоровления таким образом за сопровождением врачей", - рассказал журналистке "Еспресо" заместитель директора ЛРП "Вознесение" Владимир Лазор ..



На пользы троп здоровья отмечают врачи. Андрей Базилевич, научный разработчик идеи, рассказывает, что такой вид оздоровления специалисты за рубежом начали использовать еще в 1845 году. Обустраивали тропы преимущественно в горных регионах и на морских побережьях, где неровная поверхность. С тех пор методика начала давать хорошие результаты.

"Терренкур означает лечение местностью. Методика сосредоточена для реабилитации после сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Работает система так: человек ходит и нагружает сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат, мышцы и дыхательную систему. Но самое главное - позитивный настрой. Впрочем, не обязательно быть больным, чтобы начать применять все возможности, которые дает нам природа. Человек ходит, отдыхает, наслаждается и тем самым оздоравливается ", - отметил журналистке "Еспрессо" Андрей Базилевич.



Все фото: администрация парка "Знесиння"

Поэтому в парке обустроили пять маршрутов. Три кардиологические тропы, оборудованы четырьмя информационными стендами с картами и информацией о оздоровительную ходьбу, и два общеоздоровительные маршруты, которые объединяют пять общедоступных спортивных площадок и веревочный парк "лазанки". Все тропы обозначены столбцами и табличками с указанием пройденного пути от начала каждого маршрута.

Один из тех, кто вместе с семьей активно пользуется таким видом оздоровления - Юрий Дидевича. Человек ведет активный образ жизни и побуждает двигаться свои детей и жену. Говорит, почти ежедневно организует прогулки по парку. Использует дорожки не только для ходьбы, но и ездит ними на велосипеде.

"Мне очень нравится система терренкуров и я рад, что в парке их обустроили. Мы раньше с детьми гуляли в парке, но сейчас, когда проставили маркировки и различные пути, передвигаться по территории стало намного легче. Тем более, во времена COVID-19 нужно больше находиться на свежем воздухе и поднимать свой иммунитет. Есть возможность и желание приходить и заниматься. Это мотивирует и поощряет больше заботиться о своем здоровье ", - говорит Юрий Дидевича.



На этом амбициозные планы работников парка не заканчиваются. Только терренкуры начали пользоваться популярностью, сразу взялись реализовывать еще одну мечту - установление уличных тренажеров. Сейчас разрабатывают проект и ищут средства. А уже в следующем году планируют открыть его для посетителей.