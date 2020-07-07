Страшно, потому что впервые делаем такое мощное событие онлайн - директор "Форума издателей"

7 июля, 2020, 15:55

Этой осенью писатели во Львов не поедут: 27 БукФорум состоится в онлайн-формате

Этой осенью по львовским улицам не будут гулять десятки, а то и сотни писателей из Украины и из-за ее пределов, как это происходило в выбранные сентябрьские дни почти тридцать лет подряд: 27 Львовский международный БукФорум впервые состоится в онлайн-формате, сообщает корреспондент Еспресо.TV.

"Честно говоря, БукФорум онлайн - это немного шок. Ожидаемый, но все же шок. Трудно поверить, что все события будут происходить виртуально. Не будем лотков с книгами, не будет встреч с объятиями и разговоров глаза в глаза, не будет живых эмоций. Все будет иначе. Если искать плюсы, то БукФорум состоится, несмотря на все. Минус - это уже будет другой формат. Таковы реалии, их надо принимать. До Форума у меня должна получиться новая книга для детей в "Издательстве Старого Льва" - "Мистельфы" - в художественном оформлении Анны Ломакиной. О крошечных крылатых существах из Львова, которым придется спасать свой город от ужасных мутантов из подземелья. Тем не менее, к Форуму не к Форума, а книга будет. То есть работаем, не останавливаемся. И строим планы на будущее " - делится впечатлениями с Эспрессо известная писательница-львовянка Галина Вдовиченко.

Поэтому 16-20 сентября в онлайн-формате авторы из Украины и 20 иностранных гостей из 15 стран четырех континентов, лауреаты и номинанты Букеровской и Гонкуровской премии, а также Национальных выборов читателей и критиков будут не только представлять себя и свое творчество, но и примут участие в обсуждении общественно важных тем.

В частности, сквозной, что сформулирована в тезисе "Перепись населения: знать, кто мы есть". Выбрана эта тема совсем не случайно. Ибо последняя и единственная перепись населения в независимой Украине была еще в 2001 году. А чтобы качественно управлять, формировать политику, планировать развитие, сокращать риски, отвечать на кризис, анализировать рынки для бизнеса и воплощать программы социальной помощи надо проводить такие переписи населения каждые десять лет. По крайней мере так рекомендует Фонд народонаселения ООН.

В конце концов, по словам программного директора БукФорума Софии Челяк, идентификация людей - это то, что прямо или косвенно влияет также и на потребление культуры в целом и литературы в частности. Вот и в этой плоскости это важно.

Затем участники БукФорума, обсуждая также темы - как пандемия меняет человеческую жизнь, ритуалы и привычки, как мир переосмысливает ценности, перед какими вызовами стоим и как с этим справиться, как игрокам культуры выходить из кризиса и т.д. - пытаться не только лучше понять друг друга, а и легче находить себя в действительно меняющемся мире.

"Мы впервые делаем такое мощное событие онлайн. И логично, что есть ряд нетипичных страхов. К примеру, как все сделать правильно и вовремя чисто технически. Что-то записываем заранее. Что-то будет звучать в прямом эфире. Но страшно, что у кого-то из запланированных участников может на время включения пропасть свет, интернет случится еще что-то непредвиденное. Страшно, как будет переживать такую большую нагрузку наш сайт, потому что с ним это также будет впервые. Не по себе от того, что за время карантина люди устали от онлайн-мира, даже от увлекательных онлайн-событий, которых за эти три месяца было много, и просто не захотят включать свои ноутбуки, чтобы на время фестиваля быть вместе с нами. Как многолетней директор этого события, я каждый год всегда жду именно его последнего дня. Потому что тогда уже можно выдохнуть и сказать "мы это сделали". Очень хочу, чтобы и в этом году наша команда могла гордиться, ибо - "мы это сделали", - комментирует Эспрессо будущую аттракцию директор ОО "Форум издателей" Екатерина Шевченко.