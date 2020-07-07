Степанов заявил о готовности системы здравоохранения ко второй волне COVID-19

7 июля, 2020, 10:50

В Министерстве здравоохранения готовы ко второй волне пандемии коронавируса

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, лабораторные центры обеспечены месячным запасом тестов при полной загрузке. Также лучше готовы больницы и медики

"Мы четко знаем, если где-то возникает проблема, мы очень быстро доставляем тест-системы, чтобы это никак не сказалось на наших пациентов. Поэтому об этом можно не волноваться, мы готовимся ко второй волне", - сообщил Степанов.