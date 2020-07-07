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Espreso.tvСпортСтало известно, какой украинский боксер первым проведет чемпионский бой после карантина

Стало известно, какой украинский боксер первым проведет чемпионский бой после карантина


фото: Getty Images
После карантина первым из украинских боксеров бой за чемпионский титул проведет Виктор Постол

Об этом сообщает ESNews.

По словам соперника украинском - чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом среднем весе (до 63,5 кг) американец Хосе Рамиреса, его бой против Виктора Постола состоится 29 августа.

"Бой должен состояться в последнюю субботу лета - 29 августа. Так что у нас есть восемь недель", - сказал Рамирес.

Поединок Рамирес - Постол планировалось провести 1 февраля в Китае, но за неделю до боя его отменили из-за вспышки коронавируса. Затем встреча планировали провести 9 мая в США, и также перенесли из-за пандемии на неопределенный срок.

Таким образом, Виктор Постол станет первым украинским боксером, который проведет чемпионский бой в 2020 году.

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