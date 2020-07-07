Стало известно, какой украинский боксер первым проведет чемпионский бой после карантина
Об этом сообщает ESNews.
По словам соперника украинском - чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом среднем весе (до 63,5 кг) американец Хосе Рамиреса, его бой против Виктора Постола состоится 29 августа.
"Бой должен состояться в последнюю субботу лета - 29 августа. Так что у нас есть восемь недель", - сказал Рамирес.
Поединок Рамирес - Постол планировалось провести 1 февраля в Китае, но за неделю до боя его отменили из-за вспышки коронавируса. Затем встреча планировали провести 9 мая в США, и также перенесли из-за пандемии на неопределенный срок.
Таким образом, Виктор Постол станет первым украинским боксером, который проведет чемпионский бой в 2020 году.
- Бывший чемпион мира Реджис Прогрейс заявил, что Виктор Постол испытывает от Хосе Рамиреса первой досрочное поражение в карьере.
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