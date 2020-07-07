Создатели "Захара Беркута" снимут художественный фильм о Лобановском

7 июля, 2020, 16:41

Студия KINOROB создаст художественный фильм о культовом украинском тренере Валерие Лобановском

Об этом сообщает официальный сайт Kinorob.com.

Лента выйдет под названием "Наставник". Работа над созданием фильма продолжается уже полгода. Сейчас идет финализация сценария, кастинг, подбор съемочной группы.

"События ленты расскажут об одном из величайших в мире футбольных тренеров и признанного спортивного гения - Валерия Васильевича Лобановского и охватят середину 70-х годов прошлого века. В 1973 году 34-летний тренер получил приглашение возглавить" Динамо "и за 2 года привел клуб сначала к победе в Кубке Кубков, а затем и в Суперкубке УЕФА ", - говорится в заявлении.

Студия KINOROB имеет в своем активе такие кассовые ленты, как "Несокрушимая", "Сторожевая Застава", "Захар Беркут". Компания подписала меморандумы с киевским "Динамо" и дочерью выдающегося тренера Светланой Лобановского, документы позволят использовать биографию украинском и бренд клуба.