Создаем базу данных карманных и автомобильных воров, - Геращенко
Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга, передает "РБК-Украина".
"Мы сейчас создаем базу данных лиц, которые подозреваются в постоянных преступлениях, связанных с кражами из авто, кражами личного имущества - это распространенная история, когда в ресторанах подсаживаются и залезают в карманы других", - сказал замминистра.
Геращенко заявил, что вину таких лиц будут доказывать, используя технологии.
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В апреле 2019 года начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявлял, что в столице зафиксировали резкое сокращение числа угонов автомобилей.
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Напомним, Геращенко также предложил бизнесу объединить системы видеонаблюдения для более оперативной реакции на преступления; в Украине насчитывается 5 млн камер, которые принадлежат частным организациям.
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