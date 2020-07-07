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Espreso.tvОбществоСоздаем базу данных карманных и автомобильных воров, - Геращенко

Создаем базу данных карманных и автомобильных воров, - Геращенко

Министерство внутренних дел создает базу данных карманных и автомобильных воров

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга, передает "РБК-Украина".

"Мы сейчас создаем базу данных лиц, которые подозреваются в постоянных преступлениях, связанных с кражами из авто, кражами личного имущества - это распространенная история, когда в ресторанах подсаживаются и залезают в карманы других", - сказал замминистра.

Геращенко заявил, что вину таких лиц будут доказывать, используя технологии.

  • В апреле 2019 года начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявлял, что в столице зафиксировали резкое сокращение числа угонов автомобилей.

  • Напомним, Геращенко также предложил бизнесу объединить системы видеонаблюдения для более оперативной реакции на преступления; в Украине насчитывается 5 млн камер, которые принадлежат частным организациям.

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