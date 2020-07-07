Сбивание самолета МАУ: двух украинских специалистов аккредитируют к экспертизе "черных ящиков"

7 июля, 2020, 16:22

Двух украинских специалистов аккредитируют к проведению во Франции экспертизы "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ

Об этом сказала заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец на совместной с заместителем министра иностранных дел Евгением Ениным онлайн-встречи с родными погибших в авиакатастрофе, сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Сейчас идет процесс передачи бортовых самописцев сбитого "Боинга 737" во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для их расшифровки. К проведению экспертизы будет аккредитовано и двух украинских специалистов. Представители Ирана обязались передать "черные ящики" 20-го июля", - отметила Коломиец.

Она напомнила, что в июне президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах с Ираном в связи со сбиванием в январе самолета авиакомпании МАУ, а уже в начале июля страны, граждане которых погибли в этой катастрофе, в том числе и Украины, подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Онлайн-встреча состоялась накануне полугодия со дня авиакатастрофы.

Напомним, 29 июня сообщалось, что Иран направил во Францию "черные ящики" сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

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