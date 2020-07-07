СБУ задержала в Одессе банду "вора в законе", которая терроризировала местных предпринимателей
Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности.
Как сообщается, четырех членов группы, деятельность которой контролировал вор в законе по прозвищу "Лота Гули", задержали при попытке похищения человека.
По предварительным данным следствия, в состав банды входило более 10 жителей Одессы. Они создавали искусственные конфликтные ситуации, за решение которых требовали из пострадавших крупные суммы денег. В случае их неуплаты фигуранты угрожали людям насилием и физической расправой.
Сотрудники СБУ получили информацию о подготовке похищения местного предпринимателя. Из-за угроз убийством злоумышленники планировали "выбить" из потерпевшего деньги.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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