 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСБУ задержала в Одессе банду "вора в законе", которая терроризировала местных предпринимателей

СБУ задержала в Одессе банду "вора в законе", которая терроризировала местных предпринимателей

Правоохранители обезвредили в Одессе преступную группу, которая терроризировала местных предпринимателей

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности.

Как сообщается, четырех членов группы, деятельность которой контролировал вор в законе по прозвищу "Лота Гули", задержали при попытке похищения человека.

По предварительным данным следствия, в состав банды входило более 10 жителей Одессы. Они создавали искусственные конфликтные ситуации, за решение которых требовали из пострадавших крупные суммы денег. В случае их неуплаты фигуранты угрожали людям насилием и физической расправой.

Сотрудники СБУ получили информацию о подготовке похищения местного предпринимателя. Из-за угроз убийством злоумышленники планировали "выбить" из потерпевшего деньги.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 июля, 2020 вторник

больше новостей

7 июля, 2020 вторник

6 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать