С начала лета в Украине утонули 291 человек, - ГСЧС

7 июля, 2020, 10:10

Только за 5 июля утонули 16 человек

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

"Так, с начала лета на водоемах страны утонула уже 291 человек. Только за сутки 5 июля количество утоплений составляла 16 человек. В подавляющем большинстве случаев произошли из-за грубых нарушений правил безопасности", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники общались с отдыхающими на водоемах и предостерегали их от опрометчивого поведения.

В итоге, спасатели отметили, что отправляясь отдыхать на речку или пруд, главное условие - усиленное внимание и ответственность.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям советует придерживаться следующих правил, в том числе и к празднику Дня Ивана Купала: