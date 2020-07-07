С начала лета в Украине утонули 291 человек, - ГСЧС
7 июля, 2020, 10:10
Только за 5 июля утонули 16 человек
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.
"Так, с начала лета на водоемах страны утонула уже 291 человек. Только за сутки 5 июля количество утоплений составляла 16 человек. В подавляющем большинстве случаев произошли из-за грубых нарушений правил безопасности", - говорится в сообщении.
Чрезвычайники общались с отдыхающими на водоемах и предостерегали их от опрометчивого поведения.
В итоге, спасатели отметили, что отправляясь отдыхать на речку или пруд, главное условие - усиленное внимание и ответственность.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям советует придерживаться следующих правил, в том числе и к празднику Дня Ивана Купала:
- Для купания выбирайте только специально оборудованные места;
- Избегайте водоемов с быстрым течением и не плавайте в одиночестве;
- В воде купайтесь только в светлое время суток;
- Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- Не прыгайте через "купальный огонь", если не уверены в своих силах;
- Не оставляйте без присмотра ритуальное костер, чтобы не спровоцировать пожар;
- Не позволяйте детям самостоятельно посещать водоемы.
- Следуйте социальной дистанции и правил личной гигиены.
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