Россияне задействовали на Донбассе тяжелую артиллерию и запрещенные минометы, пострадал боец ООС

7 июля, 2020, 07:31

В понедельник, 6 июля, российские войска 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил, применив в том числе запрещенные Минскими договоренностями 122-мм артиллерийские системы, 120-мм и 82-мм минометы

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новгородского захватчики сначала применили артиллерийские системы калибра 122 мм, а позже - 120-мм минометы.

На подступах к населенным пунктам Зайцево и Южное оккупанты использовали 120-мм минометы, а неподалеку хутора Вольный - гранатометы различных систем и пулеметы.

По укреплениям неподалеку Верхнеторецкого в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" россиян открывали огонь из 120-мм минометов, а у Старогнатовки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил своевременно прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от агрессивных действий.

6 июля в результате вражеских обстрелов один украинский военный получил боевое травмирование.

С начала суток 7 июля вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм стреляли на подступах к Новотошковскому.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Старогнатовки россияне обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Огнем Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Потерь среди украинских военных вследствие этих обстрелов нет.

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