"Укрзализныця" начала принимать цифровой студбилет для предоставления скидки на проезд

7 июля, 2020, 12:39

Отныне студенты для получения 50% скидки могут предъявить цифровой документ с мобильного приложения Дия

Об этом сообщает прес- служба "Укрзализныци".

"Студенты при посадке в поезд вместо пластикового оригинала могут предъявить цифровой документ с мобильного приложения Дия. Цифровой студенческий билет так же позволяет путешествовать поездом со скидкой 50%", - говорится в сообщении.

В Пресс-служба отметили, что цифровой студенческий билет имеет такие же преимущества, как и пластиковый изображение: идентифицирует личность, подтверждающий статус студента и предоставляет скидки. Так, льготный проезд предоставляется студентам вузов I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений.

По информации прессслужбы, путешествовать со скидками с Е-студенческим можно в общих и плацкартных вагонах, вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения, всех вагонах региональных поездов, поездах пригородного сообщения.

Однако при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории «Региональный поезд», для студентов установлена полная стоимость билета.

В общем, напомнили в пресс служба, "Укрзализныця" принимает уже четыре цифровые документы с Дия: ID-карту, зарубежный биометрический паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.

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